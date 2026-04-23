En lo que va del 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) ha registrado 1,771 casos de influenza en el país, siendo los niños el grupo más afectado con 688 casos, seguidos por los adultos, según datos de la Sala de Influenza y Otros Virus Respiratorios.

Los cambios bruscos de temperatura propios de esta temporada están incrementando las consultas médicas por afecciones respiratorias, muchas de ellas confundidas entre resfrío común, alergia respiratoria e influenza, lo que puede retrasar un diagnóstico adecuado.

La doctora Nandy Vega, subdirectora médica de Mapfre Perú, explicó que identificar correctamente las diferencias entre estos cuadros es fundamental para evitar complicaciones.

“El cambio de clima favorece la aparición de distintas afecciones respiratorias. Muchas veces los síntomas son similares, pero es importante diferenciarlos para evitar complicaciones y tomar decisiones adecuadas a tiempo”, indicó la especialista.

Cómo diferenciar resfrío, alergia e influenza

Los especialistas señalan que cada afección presenta características particulares que ayudan a reconocerlas.

Resfrío

El resfrío se caracteriza por:

Inicio progresivo

Congestión nasal

Secreción nasal

Estornudos

Dolor de garganta

Tos leve

Fiebre baja ocasional

Malestar leve que permite continuar actividades cotidianas

Alergia

La alergia suele presentar:

Aparición repentina

Estornudos frecuentes

Picazón en nariz, garganta u ojos

Ojos llorosos

Congestión nasal persistente

Ausencia de fiebre

Relación con factores ambientales como polvo o polen

Gripe o influenza

La gripe presenta síntomas más intensos:

Inicio brusco

Fiebre alta

Dolor muscular

Escalofríos

Fatiga intensa

Dolor de cabeza

Debilidad general

Tos seca

Dolor de garganta

Señales de alerta que requieren atención médica

Los especialistas advierten que algunos síntomas pueden indicar un cuadro más grave y requieren atención inmediata.

Entre las señales de alerta se encuentran:

Fiebre persistente

Dificultad para respirar

Dolor en el pecho

Empeoramiento progresivo de los síntomas

Estos signos pueden indicar complicaciones respiratorias que necesitan evaluación médica urgente.

Importancia del diagnóstico y la prevención

La especialista destacó que identificar correctamente el origen de los síntomas ayuda a evitar la automedicación y permite iniciar tratamientos adecuados, especialmente en niños y adultos mayores, considerados grupos vulnerables.

Asimismo, señaló que actualmente existen opciones de atención médica remota que permiten recibir orientación sin salir de casa, mediante consultas virtuales o herramientas digitales de evaluación.

Entre las medidas preventivas recomendadas figuran:

Lavado frecuente de manos

Ventilación de espacios cerrados

Evitar cambios bruscos de temperatura

Consultar a un profesional ante síntomas persistentes

Estas acciones contribuyen a reducir el riesgo de contagio y proteger la salud durante temporadas de cambios climáticos.