En lo que va del 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) ha registrado 1,771 casos de influenza en el país, siendo los niños el grupo más afectado con 688 casos, seguidos por los adultos, según datos de la Sala de Influenza y Otros Virus Respiratorios.
Los cambios bruscos de temperatura propios de esta temporada están incrementando las consultas médicas por afecciones respiratorias, muchas de ellas confundidas entre resfrío común, alergia respiratoria e influenza, lo que puede retrasar un diagnóstico adecuado.
La doctora Nandy Vega, subdirectora médica de Mapfre Perú, explicó que identificar correctamente las diferencias entre estos cuadros es fundamental para evitar complicaciones.
“El cambio de clima favorece la aparición de distintas afecciones respiratorias. Muchas veces los síntomas son similares, pero es importante diferenciarlos para evitar complicaciones y tomar decisiones adecuadas a tiempo”, indicó la especialista.
Cómo diferenciar resfrío, alergia e influenza
Los especialistas señalan que cada afección presenta características particulares que ayudan a reconocerlas.
Resfrío
El resfrío se caracteriza por:
- Inicio progresivo
- Congestión nasal
- Secreción nasal
- Estornudos
- Dolor de garganta
- Tos leve
- Fiebre baja ocasional
- Malestar leve que permite continuar actividades cotidianas
Alergia
La alergia suele presentar:
- Aparición repentina
- Estornudos frecuentes
- Picazón en nariz, garganta u ojos
- Ojos llorosos
- Congestión nasal persistente
- Ausencia de fiebre
- Relación con factores ambientales como polvo o polen
Gripe o influenza
La gripe presenta síntomas más intensos:
- Inicio brusco
- Fiebre alta
- Dolor muscular
- Escalofríos
- Fatiga intensa
- Dolor de cabeza
- Debilidad general
- Tos seca
- Dolor de garganta
Señales de alerta que requieren atención médica
Los especialistas advierten que algunos síntomas pueden indicar un cuadro más grave y requieren atención inmediata.
Entre las señales de alerta se encuentran:
- Fiebre persistente
- Dificultad para respirar
- Dolor en el pecho
- Empeoramiento progresivo de los síntomas
Estos signos pueden indicar complicaciones respiratorias que necesitan evaluación médica urgente.
Importancia del diagnóstico y la prevención
La especialista destacó que identificar correctamente el origen de los síntomas ayuda a evitar la automedicación y permite iniciar tratamientos adecuados, especialmente en niños y adultos mayores, considerados grupos vulnerables.
Asimismo, señaló que actualmente existen opciones de atención médica remota que permiten recibir orientación sin salir de casa, mediante consultas virtuales o herramientas digitales de evaluación.
Entre las medidas preventivas recomendadas figuran:
- Lavado frecuente de manos
- Ventilación de espacios cerrados
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Consultar a un profesional ante síntomas persistentes
Estas acciones contribuyen a reducir el riesgo de contagio y proteger la salud durante temporadas de cambios climáticos.