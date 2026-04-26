El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, expresó su condena ante el acto de violencia ocurrido en Washington D. C., Estados Unidos, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Mediante un comunicado oficial emitido el 25 de abril de 2026, el Ejecutivo peruano calificó el hecho como un “deplorable acto de violencia” y expresó su respaldo a las autoridades estadounidenses.

El pronunciamiento señaló que todos los asistentes al evento, entre quienes se encontraban el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama y miembros del gabinete, se encuentran fuera de peligro.

📄Comunicado Oficial 008-26: Gobierno del Perú rechaza enérgicamente acto de violencia registrado en Washington D.C.



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Solidaridad con el Gobierno y el pueblo estadounidense

En el documento oficial, el Perú manifestó su solidaridad con el Gobierno y la población estadounidense tras los hechos registrados durante el evento.

“El Gobierno del Perú expresa su más enérgica condena ante el deplorable acto de violencia registrado en la ciudad de Washington D. C. (...) El Perú expresa su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de los Estados Unidos de América ante los hechos ocurridos”, señala el comunicado.

El incidente ocurrió durante la tradicional gala anual organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, evento que reúne a autoridades, periodistas y representantes del ámbito político.

Contexto del incidente en Washington

El pronunciamiento del Gobierno peruano se produce luego del tiroteo registrado durante la cena anual, que obligó a evacuar a autoridades y asistentes del recinto.

Según reportes preliminares de las autoridades estadounidenses, un sospechoso fue reducido por agentes de seguridad y se confirmó que ningún dignatario resultó herido, aunque un agente de seguridad fue trasladado a un hospital tras recibir un impacto en su chaleco antibalas.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del ataque y la motivación del sospechoso.