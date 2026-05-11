Un robo de alto valor fue frustrado en el mercado mayorista de Santa Anita, cuando delincuentes intentaron sustraer una caja fuerte con dinero en efectivo. El hecho ocurrió durante la noche dentro de las instalaciones del centro de abastos y terminó con la intervención de tres personas.

Las cámaras de videovigilancia registraron el ingreso de un vehículo al recinto alrededor de las 7:22 de la noche. La unidad pasó por la garita de control y se dirigió hacia uno de los puestos comerciales del mercado.

Intento de robo quedó registrado en cámaras

Según el registro de seguridad, el vehículo se estacionó cerca de un stand donde funcionaba un comercio conocido en la zona. Desde la unidad descendieron tres hombres que ingresaron al local y permanecieron allí por unos minutos.

Luego, los sujetos salieron cargando una bolsa de gran tamaño que llamó la atención del personal de vigilancia. Por el esfuerzo que realizaban, se presumía que el contenido tenía un peso considerable.

Minutos después, los individuos colocaron el objeto en el vehículo y se preparaban para abandonar el lugar. Sin embargo, su comportamiento ya había generado alertas entre los agentes de seguridad del mercado.

Seguridad frustró robo

El personal del centro de abastos informó de inmediato al supervisor de turno tras detectar la situación irregular. A partir de ese momento se ordenó el cierre de las puertas de salida para evitar la fuga de los involucrados.

Los agentes de seguridad iniciaron la intervención dentro del recinto y lograron ubicar el vehículo utilizado. En medio del operativo, uno de los sospechosos intentó escapar a pie hacia otro pabellón del mercado.

La rápida difusión de su descripción permitió su ubicación y posterior captura dentro del mismo complejo. Los otros dos implicados fueron intervenidos junto al conductor del vehículo.

Dentro de la bolsa intervenida se halló una caja fuerte con aproximadamente 100 mil soles en efectivo. El dinero correspondería a las ventas realizadas durante la jornada comercial del día.

Hasta el lugar llegó la esposa del comerciante afectado tras ser alertada por personal de seguridad. Durante la intervención, ella reconoció la caja fuerte y también a uno de los detenidos, quien sería familiar de su pareja.

Los tres intervenidos fueron identificados como Raimundo Quispe, señalado como conductor del vehículo, además de Hugo López y Luis Alquico. Todos fueron trasladados a la dependencia policial de Santa Anita para continuar con las investigaciones.

La Policía Nacional continúa con las diligencias para determinar cómo se organizó el ingreso de los sujetos al mercado. El caso quedó a cargo de la unidad especializada del sector.