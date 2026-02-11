Un padre de familia perdió la vida y su hijo adolescente resultó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido en la calle Chavín, en la cooperativa Chancas de Andahuaylas, en el distrito de Santa Anita.

De acuerdo con testigos consultados por RPP, las víctimas cenaban en un puesto de comida rápida cuando dos hombres en motocicleta se acercaron y les dispararon en múltiples ocasiones.

El padre de familia falleció en el lugar, mientras que su hijo, gravemente herido, fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, en El Agustino, donde permanece con pronóstico reservado.

“Es un vecino de ahí (el fallecido); y el hijo, el chico, está herido, está en el hospital. El papá sí ha fallecido. Escuchamos cuatro disparos”, declaró una vecina a dicho medio.

“Nosotros queremos seguridad, más que nada por la juventud. Mira lo que está pasando. Debe haber seguridad para los vecinos. Tantas cosas que pasan, en el día, en la noche pasa la misma cosa, y en su propia casa a veces”, agregó.

Los agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar del ataque armado y acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

La víctima mortal aún no ha sido identificada, pero se trataría de un hombre de aproximadamente 38 años. Por otro lado, el herido es un adolescente de 16 años.