La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) implementará este domingo 30 de agosto un plan de restricciones y desvíos vehiculares debido a las actividades religiosas por Santa Rosa de Lima. Las medidas se concentrarán en las inmediaciones de la Basílica y Santuario de Santa Rosa de Lima y en las calles utilizadas durante la peregrinación hacia el Pozo de los Deseos.

#Atención | Este domingo 30 de agosto, se aplicará un desvío vehicular desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en el marco de la festividad de Santa Rosa de Lima.



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Restricciones en la avenida Tacna

Por las actividades programadas en la Basílica y Santuario de Santa Rosa de Lima, se restringirá parcialmente la circulación en la avenida Tacna. La medida estará vigente desde las 5:00 a. m. hasta las 10:40 p. m. y comprenderá dos carriles del sentido norte a sur, entre el jirón Conde de Superunda y el jirón Callao.

Si la cantidad de asistentes obliga a cerrar por completo ese sentido de circulación, se aplicará una ruta alternativa. Los vehículos podrán continuar por Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, jirón Piñonate, avenida Alfonso Ugarte y avenida Nicolás de Piérola para retomar posteriormente su recorrido habitual.

¿Qué calles serán cerradas?

La peregrinación hacia el Pozo de los Deseos también generará restricciones en el Centro Histórico. Desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., permanecerán cerrados determinados tramos del jirón Callao y del jirón Sancho de Rivera.

El cierre comprenderá las cuadras 5 a 9 del jirón Callao, entre la avenida Tacna y el jirón Sancho de Rivera. También abarcará las cuadras 11 y 12 del jirón Sancho de Rivera, entre el jirón Callao y la avenida Alfonso Ugarte.

¿Por dónde acceder al Santuario y al Pozo de los Deseos?

Las personas que acudan a la Basílica y Santuario de Santa Rosa de Lima tendrán habilitado el ingreso por la puerta norte ubicada en la cuadra 1 de la avenida Tacna. La salida se realizará por la puerta central del mismo acceso, también ubicada en la cuadra 1 de dicha avenida.

Para quienes visiten el Pozo de los Deseos, el ingreso estará habilitado por la puerta central de la avenida Tacna, cuadra 1. La salida se realizará por el acceso ubicado en la cuadra 5 del jirón Conde de Superunda.

Las restricciones permanecerán activas durante varias horas del domingo debido al desarrollo de las actividades religiosas. Los conductores que necesiten desplazarse por el Centro Histórico deberán considerar las modificaciones establecidas para evitar los tramos afectados.

La MML recomienda planificar los recorridos con anticipación y, de ser posible, utilizar transporte público. Las medidas estarán vigentes durante el desarrollo de la misa y la peregrinación programadas por la festividad de Santa Rosa de Lima.