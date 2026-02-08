La Policía Nacional capturó a tres presuntos integrantes de la banda criminal “Los Escorpiones de Huaycán”, acusados de secuestrar y torturar a un joven trabajador de 22 años para exigir el pago de 30 mil soles.

El hecho ocurrió la noche del 1 de febrero, cuando la víctima fue interceptada en el distrito limeño de La Victoria y trasladada por la fuerza a un inmueble acondicionado como lugar de cautiverio , según América Noticias.

De acuerdo con la investigación, los secuestradores sometieron al joven a agresiones físicas y cortes con un arma blanca, grabando los ataques en videos que luego enviaban a sus familiares como prueba de vida para presionar el pago del rescate.

El caso dio un giro cuando la familia realizó una transferencia de dinero mediante un aplicativo móvil, lo que permitió a la Policía seguir el rastro del pago e identificar a una mujer como presunta cómplice.

El operativo culminó en una vivienda de Santa Anita, donde fueron detenidos dos sujetos conocidos como alias “Chino” y “Negro”, además de la implicada. En el lugar se incautaron teléfonos celulares utilizados para la extorsión y un cuchillo similar al mostrado en los videos.

Los detenidos afrontan un pedido de nueve meses de prisión preventiva, mientras la Policía continúa la búsqueda de otros involucrados y advierte una nueva modalidad de secuestro dirigida a jóvenes trabajadores.