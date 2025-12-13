Sedapal programó un nuevo corte de agua potable para este lunes 15 de diciembre, que podría dejar sin servicio hasta por ocho horas a parte de los usuarios de Lima. La medida responde a trabajos de mantenimiento en la red con el objetivo de mejorar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico.

¿Cuál es el motivo del corte de agua?

La empresa estatal informó que la interrupción se debe a labores de mantenimiento programado, como la limpieza de reservorios y la ejecución de empalmes en la red de agua. Estas acciones buscan optimizar la calidad del servicio y garantizar una mejor continuidad del suministro en los próximos meses.

Sedapal remarcó que se trata de una suspensión temporal y acotada a zonas específicas, por lo que pidió a los vecinos de las áreas involucradas verificar si se encuentran dentro del ámbito del corte. El aviso fue difundido a través de su canal oficial de WhatsApp y otras plataformas de comunicación.

Horario y zona afectada

El corte de agua programado se realizará este lunes 15 de diciembre, desde las 12 del mediodía hasta las 8:00 p.m., es decir, por un lapso de ocho horas continuas. El servicio se verá interrumpido en asociaciones de vivienda pertenecientes al Sector 361 del distrito de Puente Piedra.

Entre las zonas afectadas figuran la Asoc. Prop. Viv. Villa San Froilán, Asoc. Viv. Los Cedros del Norte, Asoc. Viv. Los Embajadores, Asoc. Viv. San Cristóbal, Asoc. Viv. Sol de Tambo Inga, Asoc. Viv. Villa Cruz, Asoc. Viv. Villa Las Flores del Norte y la Asoc. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Culminadas las labores, el servicio se irá restableciendo de manera progresiva.