En medio de la prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao, la empresa de transportes Cinco Estrellas volvió a ser blanco de un ataque extorsivo.

Según informó Exitosa Noticias, la noche del sábado 17 de enero, sujetos desconocidos dispararon contra el patio de maniobras de la empresa, ubicado en el distrito de San Antonio de Jicamarca, en la provincia de Huarochirí.

Ataque a balazos y fuga de los agresores

De acuerdo con testimonios recogidos por Exitosa, los atacantes llegaron al lugar a bordo de dos vehículos de color gris y, sin mediar palabra, realizaron al menos dos disparos contra las instalaciones de la empresa, para luego huir a gran velocidad.

“Los dos carros salieron embalados. La Policía apareció después de media hora. Su objetivo ha sido la empresa, para cobrarle cupo, como darle una advertencia y se fueron”, declaró un testigo.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 p. m., generando momentos de pánico entre trabajadores y vecinos del anexo 8 de Jicamarca.

Segundo atentado extorsivo en menos de dos semanas

Este ataque constituye el segundo atentado contra Cinco Estrellas en lo que va del 2026. Según relataron vecinos de la zona, hace aproximadamente 15 días la empresa fue blanco de un ataque con explosivos.

“Han puesto una dinamita a esa empresa, pero no han querido denunciar. Toda la pared se había hecho un hueco”, relató una vecina, quien recordó que la detonación se produjo cerca de las 11:40 p. m.

Contexto de violencia contra el transporte

El atentado ocurre 72 horas después del paro de transportistas realizado en la capital, medida convocada en rechazo a la creciente ola de extorsiones, amenazas y asesinatos que afecta al sector transporte en Lima y Callao.

Pese a la gravedad del ataque, no se reportaron heridos, según información policial. Efectivos de la comisaría de San Antonio de Jicamarca realizan las pericias correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer este nuevo acto de violencia.