La Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte instaló un Puesto Médico de Avanzada (PMA) durante la tradicional peregrinación al Cerro San Cristóbal en el distrito del Rímac. Los servicios operaron durante 36 horas continuas entre el Jueves y Viernes Santo para atender a los miles de participantes en las celebraciones religiosas.

El equipo médico registró 846 atenciones a ciudadanos que recorrieron la ruta hacia el cerro durante los días festivos. Los profesionales ofrecieron consultas de medicina general, evaluaciones de triaje y consejería orientada a hábitos saludables.

Especialistas en psicología atendieron casos de estrés relacionados con la caminata prolongada. Además, el servicio identificó pacientes con descompensaciones por hipertensión, intoxicaciones alimentarias y crisis respiratorias asmáticas.

El tópico del puesto trató quemaduras y realizó curaciones derivadas del contacto con velas encendidas. Estas lesiones ocurrieron en varios tramos del recorrido donde los peregrinos portaban fuego devocional.

El personal médico aplicó primeros auxilios y estabilizó a los afectados antes de su alta o derivación. Las intervenciones evitaron complicaciones mayores en la mayoría de los casos reportados.

Campaña de vacunación

Durante las jornadas, 387 personas recibieron vacunas gratuitas contra influenza, neumococo y otras enfermedades prevenibles. Niños y adultos accedieron al servicio como medida protectora ante la alta concentración de público.

Los equipos de salud también organizaron charlas educativas móviles sobre prevención de dengue y leptospirosis. Estas sesiones informativas circularon por puntos del trayecto para promover prácticas higiénicas entre los asistentes.

Una ambulancia permaneció disponible durante todo el operativo para traslados de emergencia. La Diris Lima Norte coordinó permanentemente con hospitales de la red y los 12 Centros Materno Infantiles de su jurisdicción.

Brigadas especializadas en búsqueda y rescate apoyaron las labores médicas en el terreno. Estos equipos contribuyeron a la seguridad general de familias y peregrinos durante el desarrollo completo de la actividad.