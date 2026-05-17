El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que los votos emitidos a favor de la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú fueron contabilizados como nulos, luego de que su candidato a la presidencia, Napoleón Becerra García, falleciera durante el desarrollo de la campaña electoral rumbo a los comicios generales de 2026. La medida fue ratificada tras la actualización de resultados realizada por los organismos electorales.

Esta disposición fue comunicada por la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, quien explicó que la agrupación había inscrito oficialmente a su plancha presidencial antes de quedar fuera del proceso. La funcionaria indicó que la exclusión respondió al fallecimiento del aspirante y precisó el tratamiento que recibirían los sufragios emitidos por esa candidatura.

“Es necesario que la organización PTPE-Perú presentó su respectiva fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia, la cual fue retirada de la contienda electoral mediante [...] debido al fallecimiento del candidato a la presidencia, disponiendo que los votos que se le atribuyan sean ingresados como votos nulos”, señaló.

ONPE actualizó resultados oficiales

Un día antes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó a través de sus redes sociales que modificó el conteo oficial de las Elecciones Generales 2026 para adecuarlo a lo dispuesto por el JNE. La actualización estuvo relacionada con los votos registrados a favor de la fórmula encabezada por Napoleón Becerra.

La entidad electoral explicó que el cambio ya fue reflejado en su portal oficial de resultados. Además, indicó que la decisión responde al cumplimiento de resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones durante el proceso.

Asimismo, el organismo precisó que esta medida se ejecutó en cumplimiento de las resoluciones N.° 02146-2026-JEE-LC1/JNE y N.° 02154-2026-JEE-LC1/JNE emitidas por el ente electoral. Estas disposiciones establecieron el tratamiento correspondiente para los votos emitidos a favor de dicha candidatura.

#ONPEinforma 📢 | La página oficial de resultados de las Elecciones Generales 2026 fue actualizada. Los votos de la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú pasarán a registrarse como nulos, en cumplimiento de resoluciones del JNE.#EG2026 pic.twitter.com/lmgMaVOiGn — ONPE (@ONPE_oficial) May 17, 2026





Como se recuerda, Napoleón Becerra García falleció el pasado 15 de marzo de 2026 en un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Huaytará, en la región Huancavelica. El político se trasladaba junto a integrantes de su comitiva hacia Ayacucho para cumplir actividades de campaña cuando la camioneta en la que viajaban sufrió un vuelco.

Tras su muerte, el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos del JNE determinó que la plancha presidencial que encabezaba quedara fuera de la contienda electoral. Sin embargo, el partido mantuvo vigentes sus listas de postulantes al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino para continuar participando en el proceso electoral.