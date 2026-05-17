Luciana Fuster deslumbró en la alfombra roja del Festival de Cannes durante el estreno de la película ‘El Ser Querido’, protagonizada por el actor español Javier Bardem. Mediante sus redes sociales, la modelo compartió imágenes del elegante vestido que lució para la exclusiva velada.

La Miss Grand International 2023 dejó ver su entusiasmo en cada una de las fotografías de su aparición en el Festival de Cannes.

“ Mamá estoy por 1era vez en el Festival de Cannes llorando de felicidad ”, escribió la exchica reality en su Instagram.

“ Los sueños se cumplen amigos, trabajen mucho y no paren de esforzarse hasta que se sientan orgullosos de ustedes mismos. Gracias por tanto apoyo y cariño que recibo siempre, son los mejores ”, agregó.

Para esta especial ocasión, Fuster lució un elegante diseño del reconocido diseñador Mario Rosales.

Sin embargo, el Festival de Cannes no fue el único gran evento en el que destacó Luciana Fuster, ya que meses atrás también sorprendió al aparecer en un casting de la reconocida marca Victoria’s Secret.