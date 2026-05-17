Los robos al paso a través de vehículos son un delito fuertemente presente en el Cono Norte de la ciudad y, frente a esta situación, el jefe de la Región Policial Arequipa, general Antonio La Madrid, manifestó que las investigaciones a nivel policial se realizan; sin embargo, para continuar con las diligencias, las víctimas de estos delitos no acuden a las audiencias para darle seguimiento a estos casos.

“El trabajo se está haciendo a través de las acciones de inteligencia. Nosotros no tenemos una bolita mágica, necesitamos la colaboración de toda la población para efectos de que nos den la información y así también ellos hagan el seguimiento de sus denuncias”, refirió.

NO SIGUEN

La Madrid precisó que muchos de los agraviados hacen la denuncia respectiva a nivel de la comisaría; no obstante, al momento de ser citados por el Ministerio Público para dar sus declaraciones, no se presentan, dificultando las investigaciones sobre estos casos.

“Cuando de repente el agraviado no concurre a las diligencias, ya no es responsabilidad nuestra; lamentablemente, tenemos que hacer el trabajo o la fiscal también limitarse a un archivamiento del caso”, agregó tras participar de la marcha motivacional y de sensibilización por la seguridad ciudadana en Yura.

De otro lado, la autoridad señaló que el delito más predominante en esta parte es la usurpación de terrenos.