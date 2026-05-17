El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, confirmó su presencia en la segunda vuelta electoral y anunció que en los próximos días dará a conocer importantes definiciones sobre la conformación de su equipo técnico y económico.

Además, reiteró su invitación a Keiko Fujimori para realizar debates adicionales a los organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Roberto Sánchez propuso que estos encuentros se desarrollen en distintos escenarios del país, incluyendo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como las ciudades de Chota, en Cajamarca, y Arequipa o Puno.

Según explicó, estos espacios permitirían acercar las propuestas presidenciales a la ciudadanía y fomentar una discusión más amplia sobre los planes de gobierno.

El aspirante de Juntos por el Perú sostuvo que su agrupación está dispuesta a coordinar debates descentralizados en regiones donde obtuvo amplio respaldo durante la primera vuelta electoral. Las localidades mencionadas coinciden con varias de las zonas donde Sánchez logró mayor votación en los comicios realizados el 12 y 13 de abril.

La propuesta de realizar un debate en San Marcos surge en medio de la crisis que atraviesa la universidad, marcada por protestas y la toma de su campus debido a un proyecto de ley en el Congreso que abriría la posibilidad de reelección de la rectora Jerí Ramón . Pese a este contexto, Sánchez consideró que la casa de estudios podría convertirse en un escenario simbólico para el intercambio democrático de ideas.

Finalmente, el candidato agradeció el respaldo de las comunidades rurales, altoandinas y de los sectores más vulnerables del país que apoyaron su candidatura. Asimismo, señaló que buscará construir una mayoría política y social frente a lo que calificó como un “proyecto autoritario”.

También adelantó que propondrá un debate específico entre los equipos económicos de ambas agrupaciones para contrastar sus propuestas ante la ciudadanía.