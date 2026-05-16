Un joven perdió la vida esta tarde al interior de un restaurante tras caer de un elevador montacarga en circunstancias que aún son materia de investigación. El varón habría estado en el segundo piso al momento del accidente.

El hecho ocurrió dentro del restaurante Mirador de Chilina antes de las 13:00 horas. Según información preliminar, la víctima se trataría de un trabajador del establecimiento.

El fuerte ruido emitido por la caída del elevador alertó a los cocineros del local, quienes dieron el aviso a la Compañía de Bomberos y unidades de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Cayma. Al llegar al lugar, los hombres de rojo certificaron el deceso del joven.

Hasta el establecimiento también se constituyó personal de la comisaría de Acequia Alta para iniciar las diligencias a la espera de la llegada del representante del Ministerio Público, quien, a pesar de transcurrir más de hora y media, no se hacía presente en el lugar.

Las causas del hecho son materia de investigación; sin embargo, se presume que el joven cayó del segundo piso junto con el elevador, el cual previamente ya habría presentado desperfectos.