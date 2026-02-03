El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima Metropolitana registrará un incremento de las temperaturas diurnas entre el martes 3 y el viernes 6 de febrero, con valores que podrían alcanzar los 32 °C.

De acuerdo con el organismo, el mayor impacto del calor se sentirá en los distritos de Lima este, como Ate, Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho y La Molina, así como en Lima norte, que incluye Comas, Carabayllo, Puente Piedra e Independencia.

Diferencias de temperatura por zonas de la capital

El Senamhi precisó que en Lima centro se prevén temperaturas máximas cercanas a los 30 °C, mientras que en Lima oeste, donde se ubican distritos cercanos al litoral como Miraflores, San Isidro, Barranco, Magdalena y el Callao, los valores serán ligeramente menores, alrededor de los 27 °C.

Esta diferencia responde a la influencia del mar, que modera el incremento térmico en las zonas costeras.

El aumento de la temperatura estará acompañado de escasa nubosidad hacia el mediodía y la tarde, lo que favorecerá una mayor radiación solar y, en consecuencia, un mayor calentamiento durante el día.

¿Por qué subirá la temperatura en Lima?

Según el Senamhi, en una primera etapa el evento estará asociado a la disminución de los vientos del sur y al ingreso de vientos del norte, lo que permitirá un mayor calentamiento de la superficie.

Posteriormente, entre el 4 y el 6 de febrero, el ingreso de aire seco en las capas medias de la atmósfera mantendrá las temperaturas elevadas debido a vientos descendentes que limitan la formación de nubosidad.

Vientos y posible presencia de niebla

El organismo meteorológico advirtió que entre el 4 y el 6 de febrero se presentarán ráfagas de viento en la costa central, las cuales podrían favorecer la formación de niebla y neblina durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas cercanas al litoral.

Temperaturas en otras ciudades de la costa

En el resto del litoral peruano, el Senamhi prevé las siguientes temperaturas máximas:

Piura y Tumbes: entre 32 °C y 37 °C

entre 32 °C y 37 °C Lambayeque e Ica: entre 30 °C y 36 °C

entre 30 °C y 36 °C La Libertad: entre 28 °C y 32 °C

entre 28 °C y 32 °C Región Lima y Áncash: entre 28 °C y 33 °C

entre 28 °C y 33 °C Costa sur: entre 26 °C y 33 °C

El Senamhi indicó que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y mantenerse informada por sus canales oficiales.