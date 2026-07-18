El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las temperaturas por encima de lo normal continuarán durante las próximas semanas en la costa peruana debido al calentamiento del mar provocado por el fenómeno El Niño Costero.

El meteorólogo Nelson Quispe explicó en Canal N, que actualmente las temperaturas se ubican entre 4 y 6 grados por encima de los valores habituales para el invierno. En Lima Metropolitana se registran máximas cercanas a los 25 °C, mientras que distritos como La Molina, Ate y Santa Anita alcanzan entre 25 °C y 26 °C. En las zonas cercanas al litoral, los valores oscilan entre 23 °C y 24 °C.

Ante este escenario, el Senamhi emitió un aviso meteorológico por el incremento de temperaturas en la costa y la vertiente occidental de los Andes. Las condiciones más intensas se presentan en Tumbes, Piura y Lambayeque, donde se han registrado temperaturas de hasta 34 °C en pleno invierno. Además, alertó que los índices de radiación ultravioleta superan el nivel 9, considerado “muy alto”, por lo que recomendó el uso de bloqueador solar, sombreros y evitar la exposición prolongada al sol.

El especialista indicó que el calentamiento del océano favorecerá el inicio de la temporada de lluvias desde octubre, con una intensificación progresiva hacia finales de año. Asimismo, advirtió que el incremento de las precipitaciones podría elevar el riesgo de desbordes de ríos, activación de quebradas y otros eventos asociados.

Quispe recordó que, según el más reciente informe del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño(ENFEN), el Niño Costero se mantendría hasta abril de 2027, por lo que exhortó a la población y a las autoridades a mantenerse atentas a los reportes oficiales y reforzar las acciones de prevención.

Finalmente, el Senamhi señaló que continuará monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas y oceánicas para actualizar sus pronósticos y emitir las alertas necesarias frente a los posibles impactos del fenómeno climático.