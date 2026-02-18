El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que los ríos Rímac y Chillón alcanzaron el umbral amarillo en zonas altoandinas, tras el incremento de lluvias en la sierra central.

La entidad advirtió que el aumento del caudal podría afectar actividades en el cauce y en áreas cercanas, por lo que mantiene vigilancia permanente ante la continuidad de precipitaciones.

En el caso del río Rímac, el umbral amarillo se registró en la estación hidrológica San Mateo, ubicada en la provincia de Huarochirí, donde el caudal llegó a 30.04 metros cúbicos por segundo (m³/s), superando los niveles habituales para la zona.

El reporte indica que estas condiciones podrían generar afectaciones en sectores aledaños si persisten las lluvias.

Respecto al río Chillón, la alerta se activó en dos puntos de la provincia de Canta. En la estación Puente Magdalena el caudal alcanzó 30.05 m³/s durante la madrugada, mientras que en Pariacancha se reportó un flujo de 7.51 m³/s, confirmando un incremento sostenido del volumen de agua producto de las precipitaciones andinas.

Asimismo, los ríos Mala y Cañete también ingresaron a umbral amarillo, aunque en la estación Socsi, en la cuenca baja del Cañete, el caudal alcanzó 198.94 m³/s, nivel correspondiente a umbral naranja.

Río Mala. (Foto: Andina)

Posteriormente descendió a 183.27 m³/s, manteniéndose en esa categoría. El Senamhi precisó que el umbral amarillo representa una alerta preventiva ante posibles afectaciones si las lluvias se intensifican.