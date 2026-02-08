El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la costa peruana registrará lluvias de verano desde este sábado 7 hasta el lunes 9 de febrero, como consecuencia del desplazamiento de las intensas precipitaciones que se vienen presentando en la sierra.

El fenómeno se extenderá desde Tumbes hasta Ica, con mayor incidencia en las regiones de la costa norte .

De acuerdo con los especialistas, el fuerte flujo de agua y humedad proveniente de las zonas altoandinas está avanzando hacia el litoral, un comportamiento propio de la temporada que puede generar cambios repentinos en las condiciones climáticas de las ciudades costeras.

Este proceso ya se encuentra en desarrollo y podría afectar las actividades cotidianas de la población durante los próximos días.

Ante este escenario, el Senamhi exhortó a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención, ya que las lluvias en las partes altas podrían ocasionar la activación de quebradas.

Las autoridades de Defensa Civil y la Policía Nacional han sido alertadas para vigilar las zonas vulnerables, mientras se recomienda asegurar los techos de las viviendas, mantenerse informados sobre el nivel de los ríos y evitar acercarse a quebradas secas.

Lima Metropolitana

En Lima Metropolitana, la entidad precisó que, pese a la presencia de nubosidad, las temperaturas han llegado a los 30 grados, generando una fuerte sensación de bochorno debido a la combinación de calor y humedad.

El Senamhi indicó que estas condiciones son propias del verano, aunque el desplazamiento de nubes desde la sierra incrementa la pesadez del ambiente. La alerta por posibles activaciones de quebradas se mantendrá vigente hasta el lunes 9 de febrero, con monitoreo y actualizaciones permanentes.