Firulais, el perrito que se ha hecho famoso en redes sociales por acompañar a su dueño desahuciado en el hospital, ya tiene nueva dueña, Norid Meza Chávez. Sin embargo, la nueva ama de la leal mascota informó que el Sr. Arístides Zapata Díaz escapó del Hospital Daniel Alcides Carrión en Callao y abandonó al animal.

Como se recuerda, el señor Arístides Zapata, consciente de su estado de salud, había pedido que alguien cuide a ‘Firulais’ su fiel mascota, por lo que gracias a las redes sociales el can ahora tiene un nuevo hogar junto a Norid Chávez.

Este fiel perro había llamado la atención por su devoción hacia su dueño y su vigilancia constante para protegerlo cuando alguien se acercaba a hombre que era atendido en el centro de salud.

¿Antiguo dueño fugó del hospital y dejó a Firulais?

En una declaración, Meza Chávez informó que el antiguo dueño del perro lo abandonó. “ Lastimosamente, el día de ayer que me apersoné al hospital Carrión para poderle llevar la comidita al perrito y algunas medicinas que el señor requería, gracias al apoyo también de las personas que han estado contactándose conmigo, me di con la sorpresa porque me indicaron que el señor se había escapado, de las cuales Firulais fue abandonado. No sabemos el por qué tomó esa decisión ”, para La República.

Lamentablemente, la nueva dueña confirmó que el perro se siente triste tras el abandono de su dueño, de quien aún se desconoce su paradero. Sin embargo, la nueva dueña de Firulais aseguró que ella cuidará del can y que no culpa al señor Arístides por su decisión.