Una vecina de Chorrillos se volvió el centro de atención durante una transmisión en vivo de Latina Noticias, al contar que decidió acercarse al malecón junto a su nieto porque quería ver cómo es un tsunami, ya que nunca había presenciado uno.

“ Prendí televisión de la mañana y me alerté y quería ver algo porque yo nunca había visto tampoco nunca un tsunami. Lo traigo a mi nieto para que también vea y conozca ”, declaró la mujer.

Ante la pregunta de la reportera sobre si no temía por su seguridad, la señora dijo: “ Bueno, han dicho que es algo preventivo, ¿no? O sea, no es de alto riesgo, ¿no? (...). Ahora es solo una prevención, pues no se sabe de cuántos metros van a llegar las olas ”, manifestó.

Cuando se le preguntó si conocía las rutas de evacuación en caso de una emergencia, la vecina respondió que reside en la zona y que ya tenía previsto a dónde dirigirse en caso de presentarse una situación de riesgo.

“ Tengo que irme para frente, enfrente de la Casa Blanca y quedarme porque no me puedo meter a las cuadras porque son muy angostas ”, concluyó la señora.