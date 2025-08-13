Un sereno de Villa María del Triunfo, que también es militar en retiro, fue liberado tras varias horas de diligencias luego de abatir a un presunto delincuente durante un intento de asalto, según informó América Noticias. El hecho ocurrió la noche del lunes en la avenida Contralmirante Mora, cuando el agente se dirigía a su centro de labores en la municipalidad distrital.

De acuerdo con la Policía, el sereno fue interceptado por tres hombres a bordo de un auto rojo. Los atacantes habrían intentado asaltarlo a mano armada, por lo que el agente repelió el ataque con su arma de fuego, hiriendo mortalmente a uno de ellos. La víctima fue identificada como Giampierre Angulo Tejada, de 25 años.

Los cómplices intentaron huir y fueron captados por cámaras de seguridad mientras abandonaban el vehículo en la intersección de las avenidas José Pardo y Unión. El auto, que presentaba la ventana posterior rota por impactos de bala, había sido reportado como robado. Vecinos aseguraron que el mismo vehículo estuvo involucrado en asaltos previos.

El sereno fue trasladado al Depincri de Villa María del Triunfo, donde el alcalde del distrito acudió para expresar su respaldo. Posteriormente, fue liberado en calidad de citado y continuará el proceso en libertad.

Por motivos de seguridad, sus compañeros de Serenazgo custodiarán su vivienda hasta que pueda mudarse a un lugar seguro. La municipalidad brindará apoyo logístico durante el tiempo que duren las investigaciones.