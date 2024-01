El venezolano Sergio Tarache ya se encuentra en Lima para responder por la muerte de Katherine Gómez, a quien quemó viva el pasado 18 de marzo de 2023, en la Plaza Dos de Mayo.

El vuelo donde viajaba Tarache entró a territorio peruano (Tarapoto) a las 5:00 de la tarde. Como se sabe, el venezolano partió de la Base Área de Antinarcóticos de la Policía de Colombia con destino a la ciudad de Leticia, “como parte del proceso de extradición”.

Muerte de Katherine Gómez

Sergio Tarache Parra atacó y quemó a su expareja peruana Katherine Gómez (18), el 18 de marzo de 2023, en la Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima. Seis días después, el 24 de marzo, la joven falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Tras permanecer en calidad de no habido en los días posteriores al ataque, Tarache Parra fue detenido en Bogotá, Colombia, el 11 de abril.

Madre de Katherine sobre extradición de Sergio Tarache: “Lloraré toda la vida a mi hija y él debe pudrirse en la cárcel”

Cynthia Machare, madre de Katherine Gómez, víctima del asesino Sergio Tarache, mostró resignación y exigió que el feminicida “se pudra en la cárcel” para que pague todo lo que hizo.

“Yo pasaré mi vida llorando a mi hija y él debe pasar toda su vida pudriéndose en la cárcel. Me siento muy ansiosa, esperé mucho tiempo por este día. También estoy muy triste porque, a pesar de todo lo que he hecho, nada me va a devolver a mi hija. Pero poco a poco se va haciendo justicia. Eso es lo único que me mantiene de pie”, dijo a RPP.

Consideró que su insistencia y perseverancia han rendido frutos y que hoy se inicia una nueva etapa para lograr la mayor sentencia contra el asesino de su hija.

“Colombia me respaldó, me apoyó y me cumplió. Hoy se culmina el primer capítulo y se abre otro, que es una nueva lucha por lograr una condena máxima, que es la cadena perpetua”, añadió