El transporte público circula con normalidad en la capital este jueves 12 de marzo a pesar de la convocatoria a un paro como medida de protesta por la situación financiera crítica que atraviesan las empresas del sector.

Desde tempranas horas del día, los buses, cúster y combis ofrecen el servicio de transporte como cualquier día por las avenidas y calles de Lima; aunque varios pasajeros se quejaron debido a que los conductores y cobradores ya no aceptan el cobro de un sol por rutas pequeñas. Los choferes aducen que ello se debe a la actual situación que se vive en el país, por la escasez de GNV y alza en el precio de los combustibles.

De acuerdo a un reporte de RPP, varias unidades tanto del transporte urbano formal e informal operando con normalidad en el paradero de Puente Nuevo, límite de San Juan de Lurigancho y El Agustino.

Así, usuarios del transporte señalaron que no tuvieron problemas para llegar a sus centros de labores u otros destinos.

Y es que trascendió que en las últimas horas de la víspera, algunos gremios de transporte urbano descartaron acatar el paro convocado para este 12 de marzo, luego de las últimos anuncios del Ejecutivo para solucionar el abastecimiento de gas. Los transportistas indicaron en un comunicado que dicho sector ha llegado a su límite, no solo ante la creciente ola de violencia, extorsiones y cobro de cupos, sino la crisis energética actual que los afecta severamente.

Transporte de carga pesada

No obstante, se conoció que la medida de protesta sí se mantienen para los gremios del transporte de carga pesada , por lo que esperan que el Gobierno atienda sus demandas.

Foto: Andina

Geovani Diez, presidente de los Gremios de Transporte de Carga Pesada indicó que pese a sostener una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros, no se concretó un acuerdo, por lo que la convocatoria al paro se mantiene.