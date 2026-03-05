El transporte público viene operando con normalidad la mañana de este jueves 5 de marzo, en varios puntos de Lima a pese a la convocatoria a un paro de transportistas.

De acuerdo a América Noticias, en el paradero de Puente Nuevo, uno de los más concurridos de la capital, se observó circulación habitual de combis y buses que se dirigen hacia Ate y Vitarte.

En tanto, en la avenida Primero de Mayo, vía auxiliar de la Vía de Evitamiento, varias unidades de transporte público permanecían a la espera de pasajeros, mientras que decenas de personas realizaban transbordos o se desplazaban hacia sus centros de trabajo, estudios u otras actividades.

Una situación similar se registró en el óvalo Izaguirre, en el distrito de Los Olivos, donde también se reportó flujo regular de buses y usuarios durante las primeras horas del día, consideradas de alta demanda de transporte.

La convocatoria al paro de transportistas para este 5 de marzo contempla una concentración en la Plaza Dos de Mayo y posterior movilización hacia el Congreso. Los gremios participantes exigen medidas frente a las extorsiones y cobro de cupos; así como la ola de violencia que afectan a dicho sector.

Uno de los hechos recientes fue el asesinato de un conductor de 21 años ocurrido en la zona de Gambetta, en el Callao.

En el documento difundido por los organizadores del paro de transportistas, se mencionan cifras sobre la violencia contra conductores. Según esos datos, durante el 2024 fueron asesinados 50 transportistas y en lo que va de 2025 la cifra estaría entre 56 y 73 víctimas. Además, se reportan más de 18 mil casos de extorsión en Lima y Callao.

Gobierno

En tanto, el presidente José María Balcázar anunció un plan contra la inseguridad ciudadana que incluye ajustes al Código Penal y Procesal Penal. El Ejecutivo pedirá facultades legislativas al Congreso tras el voto de confianza al gabinete Miralles, previsto para el 18 de marzo.