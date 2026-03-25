Los atentados contra transportistas no se detienen en Lima y Callao. En esta ocasión, sicarios asesinaron a balazos al conductor e un bus de la empresa Real Star en el cruce de la avenida Trapiche con la Panamericana Norte, en Comas.

Testigos consultados por RPP indicaron que los atacantes, que se movilizaban en dos motocicletas, cercaron la unidad y realizaron múltiples disparos contra el chofer.

“Justo paró allá (el bus), por el tráfico, por el semáforo. Paró allá y ahí es lo que le ataca la moto negra del lado de allá, le ataca. Y cuando ya avanza un poco, el de acá (de la otra motocicleta) se baja y lo ultima por acá, por la puerta. Lo rodean, le meten como cinco tiros”, manifestó un hombre.

Según detallaron los testigos, en una de las motocicletas iban dos hombres, mientras que en la otra se desplazaban un varón y una mujer.

El chofer, gravemente herido, fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

El conductor fallecido fue identificado como Malaquías Segundo Céspedes Huisa, de 62 años, quien sufrió hasta cinco disparos en el pecho y el cuello.