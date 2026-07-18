Un mototaxista fue asesinado a balazos por dos sicarios cuando conducía su vehículo en la zona 5 del asentamiento humano Hijos de Ventanilla, en el Callao.

El ataque contra el chofer de 29 años, identificado como Cristofer Jesús Campos Hernández, ocurrió cuando trasladaba a una pasajera que resultó ilesa.

Según las primeras investigaciones, los delincuentes interceptaron al mototaxista cuando realizaba un giro en una pendiente y abrieron fuego directamente contra él .

De acuerdo a un reporte de América Noticias, luego de los disparos, el conductor cayó gravemente herido, mientras que el mototaxi continuó avanzando sin control hasta chocar contra un muro. Vecinos de la zona señalaron haber escuchado entre seis y siete detonaciones.

Personal del serenazgo trasladó a la víctima al Hospital de Ventanilla, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. En la escena del crimen, peritos de Criminalística hallaron ocho casquillos de bala que serán analizados como parte de las diligencias.

La Policía informó que Campos Hernández registraba una intervención en febrero de este año por su presunta participación en el robo de una motocicleta.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ventanilla y el Ministerio Público continúan con las pesquisas. Entre las diligencias figuran el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la identificación de la ruta de escape de los atacantes y las pericias balísticas.

En tanto, vecinos del sector solicitaron mayor presencia policial ante el incremento de hechos violentos en la jurisdicción.