Una mujer fue asesinada la noche del viernes en el distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao, cuando se encontraba reunida con un grupo de amigas.

El ataque ocurrió en la ampliación del asentamiento humano Angamos, donde dos sicarios armados irrumpieron y dispararon en cuatro oportunidades contra la víctima antes de huir por un pasaje cercano.

La mujer, identificada como Lisbeth Graciela Ramón Carlos, de 32 años, fue trasladada por sus amigas en un mototaxi al hospital de Ventanilla, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Ataque directo y sin mediar palabra

Según testigos citados por América Noticias, los atacantes no gritaron ni emitieron amenazas antes de abrir fuego. Los vecinos relataron que se escucharon claramente cuatro disparos consecutivos, lo que generó pánico entre los presentes.

Una vecina relató que salió de su vivienda al oír los disparos y observó la confusión de las mujeres que intentaban socorrer a Lisbeth Ramón. La víctima fue llevada de inmediato al hospital, pero no resistió las heridas.

Perfil de la víctima

Lisbeth Graciela Ramón era madre de un adolescente de 14 años y era conocida en su barrio por su actividad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde compartía videos con frecuencia.

Tras conocerse su asesinato, varios usuarios comentaron sus últimas publicaciones. Vecinos indicaron que solía reunirse con amigas en la vía pública, como ocurrió la noche del crimen.

Testimonios e investigación policial

Vecinos del asentamiento humano brindaron información clave a la Policía Nacional del Perú (PNP). Los agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) asumieron la investigación y realizaron el levantamiento de pruebas en la zona.

Hasta el momento no se reportan detenidos. La PNP analiza imágenes de cámaras de seguridad cercanas y recopila testimonios para determinar el móvil del crimen y la identidad de los autores.

Hipótesis y antecedentes del caso

Fuentes policiales no descartan que el ataque responda a un ajuste de cuentas o un acto de sicariato, dada la modalidad del crimen. Sin embargo, aún no se ha confirmado si la víctima había recibido amenazas previas.

El asesinato de Lisbeth Ramón se suma a otros hechos violentos registrados en Ventanilla en los últimos meses, lo que ha despertado la preocupación de los vecinos por el incremento de la inseguridad y la escasa presencia policial.