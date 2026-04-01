Simpatizantes de los partidos políticos que participan en el debate presidencial programado para este martes comenzaron a concentrarse en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.

Desde tempranas horas, grupos de seguidores llegaron al lugar portando banderas, pancartas y distintivos partidarios, con el objetivo de respaldar a sus respectivos candidatos durante la jornada política.

Seguidores se concentran antes del inicio del debate

La presencia de simpatizantes se incrementó conforme se acercaba la hora programada para el inicio del debate presidencial, considerado uno de los eventos centrales del proceso electoral.

En los alrededores del recinto se observó la instalación de cordones de seguridad y presencia policial para garantizar el orden público y facilitar el desplazamiento de los asistentes.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos evitar la congestión vehicular en la zona y utilizar rutas alternas mientras se desarrollan las actividades vinculadas al evento.