Un sismo de magnitud 3.5 se registró la noche de este domingo 12 de abril, frente a la costa del Callao, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su reporte oficial.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del IGP, el movimiento telúrico ocurrió a las 19:29:28 horas y tuvo como epicentro una zona ubicada en el mar.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0202

Fecha:12/04/2026 19:29:28

Mag:3.5

Prof:47km

Lat:-12.32

Long:-77.27

Int:II-III Callao

Ref:35 km al SO de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/JQASflijLv — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 13, 2026

Epicentro se ubicó a 35 km al suroeste del Callao

El reporte sísmico detalla que el epicentro del movimiento se localizó a 35 kilómetros al suroeste del Callao, en la Provincia Constitucional del Callao.

Asimismo, el sismo se produjo a una profundidad de 47 kilómetros, lo que explica que su intensidad haya sido leve.

El IGP informó que la intensidad alcanzó niveles II-III en el Callao, lo que indica que el movimiento pudo ser percibido ligeramente por algunas personas, sin generar daños.

No se reportan daños hasta el momento

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personales relacionados con este evento sísmico.

El Instituto Geofísico del Perú recordó a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y contar con un plan familiar de emergencia, así como una mochila de emergencia ante cualquier eventualidad.