Un sismo de magnitud 3.7 se registró la mañana de este martes 17 de marzo de 2026 en la región Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento ocurrió a las 07:03:12 a. m. (hora local) y tuvo como epicentro una zona ubicada a 18 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0146

Fecha y Hora Local: 17/03/2026 07:03:12

Magnitud: 3.7

Profundidad: 48km

Latitud: -12.65

Longitud: -76.83

Intensidad: III Chilca

Referencia: 18 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/x3Es2HBo1t — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) March 17, 2026

Características del sismo

De acuerdo con el reporte del IGP (CENSIS), el movimiento telúrico presentó las siguientes características:

Magnitud: 3.7

3.7 Profundidad: 48 kilómetros

48 kilómetros Latitud: -12.65

-12.65 Longitud: -76.83

-76.83 Intensidad: III en Chilca

La intensidad III indica que el sismo fue leve y percibido por algunas personas, sin generar daños estructurales.

Sin reportes de daños

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personales como consecuencia del movimiento sísmico.

El Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica, por lo que este tipo de eventos son frecuentes.

Recomendaciones ante sismos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población: