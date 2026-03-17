Un sismo de magnitud 3.7 se registró la mañana de este martes 17 de marzo de 2026 en la región Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El evento ocurrió a las 07:03:12 a. m. (hora local) y tuvo como epicentro una zona ubicada a 18 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete.
Características del sismo
De acuerdo con el reporte del IGP (CENSIS), el movimiento telúrico presentó las siguientes características:
- Magnitud: 3.7
- Profundidad: 48 kilómetros
- Latitud: -12.65
- Longitud: -76.83
- Intensidad: III en Chilca
La intensidad III indica que el sismo fue leve y percibido por algunas personas, sin generar daños estructurales.
Sin reportes de daños
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personales como consecuencia del movimiento sísmico.
El Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica, por lo que este tipo de eventos son frecuentes.
Recomendaciones ante sismos
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población:
- Mantener la calma durante un sismo.
- Ubicarse en zonas seguras dentro de la vivienda.
- Tener lista una mochila de emergencia.
- Identificar rutas de evacuación.