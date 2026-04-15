Un sismo de magnitud 3.7 se registró la mañana de este martes 15 de abril frente a la ciudad de Huacho, en la provincia de Huaura, región Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0207, el movimiento telúrico ocurrió a las 08:40:56 a. m., con una profundidad de 43 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0207

Fecha y Hora Local: 15/04/2026 08:40:56

Magnitud: 3.7

Profundidad: 43km

Latitud: -11.10

Longitud: -78.04

Intensidad: II-III Huacho

Referencia: 47 km al O de Huacho, Huaura - Limahttps://t.co/y6Yve6gEGn — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 15, 2026

Epicentro se ubicó frente a Huacho

El IGP precisó que el epicentro del sismo se localizó a 47 kilómetros al oeste de Huacho, con coordenadas latitud -11.10 y longitud -78.04.

La intensidad del movimiento fue estimada entre II y III en la escala de Mercalli Modificada en la ciudad de Huacho, lo que indica que fue percibido de manera leve por algunas personas.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del evento sísmico.

Perú se mantiene en constante actividad sísmica

El territorio peruano se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo.

Por ello, las autoridades recomiendan a la población mantener siempre medidas de prevención, como contar con una mochila de emergencia y participar en simulacros organizados por las entidades de gestión de riesgos.

El IGP recordó que continúa monitoreando la actividad sísmica en todo el país a través de su red de estaciones sísmicas.