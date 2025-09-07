Un sismo de magnitud 3.8 se registró la mañana de este domingo 7 de septiembre en el distrito de Mala, provincia de Cañete, región Lima, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:13 a. m., con epicentro localizado a 20 kilómetros al oeste de Mala y una profundidad de 46 kilómetros.

De acuerdo con el IGP, el temblor tuvo una intensidad de grado III en la escala de Mercalli, por lo que fue percibido por algunas personas dentro de edificios, aunque no se han reportado daños materiales ni personales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0595

Fecha y Hora Local: 07/09/2025 09:13:48

Magnitud: 3.8

Profundidad: 46km

Latitud: -12.71

Longitud: -76.80

Intensidad: III Mala

Referencia: 20 km al O de Mala, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 7, 2025

Recomendaciones del Indeci

Ante la eventualidad de un sismo de mayor magnitud, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la población la importancia de contar con una mochila de emergencia y seguir estas recomendaciones:

Mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer.

Si no es posible evacuar, ubicarse en una zona de seguridad interna , como junto a columnas o muros estructurales.

, como junto a columnas o muros estructurales. Tener a la mano agua, alimentos no perecibles, linterna y botiquín de primeros auxilios.

El Indeci insiste en que la prevención y preparación son claves para reducir riesgos en un país altamente sísmico como el Perú.