Un sismo de magnitud 3.8 se registró la tarde de este domingo 8 de marzo frente a las costas del distrito de Chilca, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional del IGP, el movimiento telúrico ocurrió a las 14:11:41 (hora local).

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0128

Fecha y Hora Local: 08/03/2026 14:11:41

Magnitud: 3.8

Profundidad: 32km

Latitud: -12.58

Longitud: -77.18

Intensidad: III Chilca

Referencia: 48 km al O de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/5H2UoRyIh6 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 8, 2026

Epicentro se ubicó en el mar

El informe oficial señala que el epicentro del temblor se localizó a 48 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete.

El sismo tuvo una profundidad de 32 kilómetros, con coordenadas latitud -12.58 y longitud -77.18.

Según el reporte del IGP, el movimiento sísmico alcanzó una intensidad III en Chilca, lo que significa que fue leve y percibido por algunas personas, sin generar daños reportados.

Perú se encuentra en zona altamente sísmica

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo.

Por ello, especialistas recomiendan a la población mantener la calma, contar con una mochila de emergencia y participar en simulacros de evacuación para estar preparados ante posibles sismos de mayor magnitud.