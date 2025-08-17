El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que a las 08:33 horas de este domingo se registró un sismo de magnitud 4.0 en la provincia de Canta, región Lima.

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro se ubicó a 19 kilómetros al norte del distrito de Yangas, con una profundidad de 113 kilómetros. El temblor alcanzó una intensidad de nivel III en Yangas, lo que significa que pudo ser percibido de manera leve por la población de la zona.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0542

Fecha y Hora Local: 17/08/2025 08:33:57

Magnitud: 4.0

Profundidad: 113km

Latitud: -11.52

Longitud: -76.86

Intensidad: III Yangas

Referencia: 19 km al N de Yangas, Canta - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 17, 2025

El Instituto Geofísico del Perú recordó que la costa peruana se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que es importante mantener la calma y estar siempre preparados con un plan de emergencia y una mochila para situaciones de desastre.

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños personales ni materiales.