Sismo de magnitud 4.0 se registró esta madrugada en Canta, Lima.

Un temblor de magnitud 4.0 fue registrado durante la madrugada de este lunes 31 de agosto en la provincia de Canta, en el departamento de Lima. El evento ocurrió a las 5:36:50 a. m., de acuerdo con el reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según la información del IGP, el epicentro se ubicó a 31 kilómetros al norte de Canta, en la provincia del mismo nombre. El evento sísmico presentó una profundidad de 109 kilómetros y tuvo una intensidad de III en Canta.

El reporte corresponde al registro IGP/CENSIS/RS 2026-0617, elaborado por el Centro Sismológico Nacional. Las coordenadas proporcionadas para el evento fueron una latitud de -11.19 y una longitud de -76.65.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0617

Fecha y Hora Local: 31/08/2026,05:36:50

Magnitud: 4.0

Profundidad: 109 km

Latitud: -11.19

Longitud: -76.65

Intensidad: III Canta

Referencia: 31 km al N de Canta, Canta - Limahttps://t.co/65egrf5rBQ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 31, 2026





¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Ante un sismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda contar con una mochila que permita cubrir las necesidades básicas de la familia durante las primeras 24 horas. Entre los principales artículos que debe incluir se encuentran:

Agua y alimentos: botellas de agua sin gas, conservas, barras de cereal y chocolates.

botellas de agua sin gas, conservas, barras de cereal y chocolates. Salud: alcohol, gasas, vendas, esparadrapo, antisépticos, mascarillas y medicamentos de uso habitual.

alcohol, gasas, vendas, esparadrapo, antisépticos, mascarillas y medicamentos de uso habitual. Higiene: papel higiénico, paños húmedos, toallas y gel antibacterial.

papel higiénico, paños húmedos, toallas y gel antibacterial. Comunicación: linterna con pilas de repuesto, radio portátil, silbato, agenda con números de emergencia y lapiceros.

linterna con pilas de repuesto, radio portátil, silbato, agenda con números de emergencia y lapiceros. Protección: manta, calzado resistente, guantes, cuerda, encendedor, cinta adhesiva y bolsas resistentes.

manta, calzado resistente, guantes, cuerda, encendedor, cinta adhesiva y bolsas resistentes. Para la familia: pañales, alimentos y artículos para bebés, medicamentos para adultos mayores y productos de higiene femenina.

pañales, alimentos y artículos para bebés, medicamentos para adultos mayores y productos de higiene femenina. Para mascotas: comida, agua, correa y recipientes.

comida, agua, correa y recipientes. Documentos: copias del DNI y otros documentos personales, además de llaves de repuesto y gafas adicionales.

El contenido debe adecuarse a las necesidades y al número de personas que integran cada hogar. Indeci también recomienda revisar periódicamente los alimentos y medicamentos para retirar aquellos que hayan vencido.