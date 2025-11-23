El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.2 ocurrido este domingo a las 12:50 p. m. El movimiento tuvo una profundidad de 107 kilómetros y se localizó 13 km al suroeste de Matucana, en la provincia de Huarochirí (Lima).

El temblor fue identificado bajo el código IGP/CENSIS/RS 2025-0772, con las siguientes coordenadas oficiales: latitud -11.94 y longitud -76.46.

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado de daños a personas o infraestructura, debido a la profundidad intermedia del evento. Sin embargo, se recuerda a la población mantener medidas de preparación ante posibles réplicas o futuros sismos, considerando que el Perú es un país altamente sísmico.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0772

Fecha y Hora Local: 23/11/2025 12:50:15

Magnitud: 4.2

Profundidad: 107km

Latitud: -11.94

Longitud: -76.46

Referencia: 13 km al SO de Matucana, Huarochirí - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 23, 2025

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

El Indeci recomienda que cada familia tenga una mochila de emergencia lista, ubicada en un punto accesible del hogar y de fácil traslado. Esta debe contener artículos esenciales para las primeras 24 a 48 horas después de un sismo:

Artículos de primeros auxilios

Alcohol y agua oxigenada

Vendas, gasas, esparadrapo

Analgésicos y medicamentos personales

Tijeras pequeñas

Hidratación y alimentos

Botellas de agua (mínimo 3 litros por persona)

Barras energéticas, galletas de agua, alimentos no perecibles

Snacks nutritivos

Documentación y seguridad

Copias de DNI, pólizas de seguro y documentos importantes

Linterna y pilas

Radio portátil a pilas o de energía solar

Silbato para alertar en caso de quedar atrapado

Higiene

Jabón, papel higiénico, toallas húmedas

Mascarillas, gel antibacterial

Herramientas básicas

Navaja multiusos

Cinta aislante

Fósforos o encendedor

Otros esenciales

Manta polar o frazada ligera

Ropa de abrigo

Dinero en efectivo

Cargador portátil (power bank)

Indeci recuerda que esta mochila debe verificarse regularmente, reemplazando alimentos y baterías, y complementarse con una maleta para emergencias que incluya ropa adicional, botiquín ampliado y artículos para bebés o adultos mayores, según las necesidades del hogar.