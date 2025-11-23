El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.2 ocurrido este domingo a las 12:50 p. m. El movimiento tuvo una profundidad de 107 kilómetros y se localizó 13 km al suroeste de Matucana, en la provincia de Huarochirí (Lima).
El temblor fue identificado bajo el código IGP/CENSIS/RS 2025-0772, con las siguientes coordenadas oficiales: latitud -11.94 y longitud -76.46.
Hasta el momento, las autoridades locales no han informado de daños a personas o infraestructura, debido a la profundidad intermedia del evento. Sin embargo, se recuerda a la población mantener medidas de preparación ante posibles réplicas o futuros sismos, considerando que el Perú es un país altamente sísmico.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
El Indeci recomienda que cada familia tenga una mochila de emergencia lista, ubicada en un punto accesible del hogar y de fácil traslado. Esta debe contener artículos esenciales para las primeras 24 a 48 horas después de un sismo:
Artículos de primeros auxilios
- Alcohol y agua oxigenada
- Vendas, gasas, esparadrapo
- Analgésicos y medicamentos personales
- Tijeras pequeñas
Hidratación y alimentos
- Botellas de agua (mínimo 3 litros por persona)
- Barras energéticas, galletas de agua, alimentos no perecibles
- Snacks nutritivos
Documentación y seguridad
- Copias de DNI, pólizas de seguro y documentos importantes
- Linterna y pilas
- Radio portátil a pilas o de energía solar
- Silbato para alertar en caso de quedar atrapado
Higiene
- Jabón, papel higiénico, toallas húmedas
- Mascarillas, gel antibacterial
Herramientas básicas
- Navaja multiusos
- Cinta aislante
- Fósforos o encendedor
Otros esenciales
- Manta polar o frazada ligera
- Ropa de abrigo
- Dinero en efectivo
- Cargador portátil (power bank)
Indeci recuerda que esta mochila debe verificarse regularmente, reemplazando alimentos y baterías, y complementarse con una maleta para emergencias que incluya ropa adicional, botiquín ampliado y artículos para bebés o adultos mayores, según las necesidades del hogar.