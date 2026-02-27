Un sismo de magnitud 3.6 sacudió la capital esta madrugada, elevando a cuatro el número de temblores sentidos en la región Lima en las últimas horas, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El epicentro del último se ubicó a 61 kilómetros al suroeste de Huacho, a una profundidad de 43 kilómetros.
Horas antes, a las 11:47 p.m. del último jueves, ocurrió otro temblor de magnitud 3.4. El epicentro fue a 56 kilómetros al suroeste de Chilca, en Cañete, a 52 kilómetros de profundidad.
Previamente, a las 6:48 p.m., otro temblor de magnitud 3.5 se sintió con epicentro a 23 kilómetros al oeste de Mala, también en Cañete, a igual profundidad.
El temblor más fuerte fue el primero, de magnitud 5.0, ocurrido a las 6:21 p.m. del jueves 26 de febrero. Su epicentro estuvo a 36 kilómetros al oeste de Chilca, con una profundidad de 53 kilómetros e intensidad IV-V en esa zona.
“El sacudimiento ha sido vertical, lo que lo diferencia de otros: ocurrió casi debajo de Lima, con fuerza de abajo hacia arriba, generando una sensación fuerte y de sorpresa”, explicó Hernando Tavera, presidente del IGP, en Canal N.
Perú debe mantenerse alerta
Como se recuerda, el Perú se encuentra ubicado dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Debido a esta condición geográfica, el país registra con frecuencia movimientos telúricos de distinta magnitud a lo largo de su territorio.
Por ello, las entidades de gestión de riesgos recuerdan la importancia de mantener medidas de prevención y preparación ante un eventual sismo de mayor intensidad.