Un sismo de magnitud 3.6 sacudió la capital esta madrugada, elevando a cuatro el número de temblores sentidos en la región Lima en las últimas horas, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El epicentro del último se ubicó a 61 kilómetros al suroeste de Huacho, a una profundidad de 43 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0108

Fecha y Hora Local: 27/02/2026 03:30:39

Magnitud: 3.6

Profundidad: 43km

Latitud: -11.37

Longitud: -78.10

Intensidad: II-III Huacho

Referencia: 61 km al SO de Huacho, Huaura - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 27, 2026

Horas antes, a las 11:47 p.m. del último jueves, ocurrió otro temblor de magnitud 3.4. El epicentro fue a 56 kilómetros al suroeste de Chilca, en Cañete, a 52 kilómetros de profundidad.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0107

Fecha y Hora Local: 26/02/2026 23:47:29

Magnitud: 3.4

Profundidad: 52km

Latitud: -12.81

Longitud: -77.16

Intensidad: II Chilca

Referencia: 56 km al SO de Chilca, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 27, 2026

Previamente, a las 6:48 p.m., otro temblor de magnitud 3.5 se sintió con epicentro a 23 kilómetros al oeste de Mala, también en Cañete, a igual profundidad.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0106

Fecha y Hora Local: 26/02/2026 18:48:33

Magnitud: 3.5

Profundidad: 52km

Latitud: -12.71

Longitud: -76.84

Intensidad: II-III Mala

Referencia: 23 km al O de Mala, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 26, 2026

El temblor más fuerte fue el primero, de magnitud 5.0, ocurrido a las 6:21 p.m. del jueves 26 de febrero. Su epicentro estuvo a 36 kilómetros al oeste de Chilca, con una profundidad de 53 kilómetros e intensidad IV-V en esa zona.

“El sacudimiento ha sido vertical, lo que lo diferencia de otros: ocurrió casi debajo de Lima, con fuerza de abajo hacia arriba, generando una sensación fuerte y de sorpresa”, explicó Hernando Tavera, presidente del IGP, en Canal N.

Perú debe mantenerse alerta

Como se recuerda, el Perú se encuentra ubicado dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Debido a esta condición geográfica, el país registra con frecuencia movimientos telúricos de distinta magnitud a lo largo de su territorio.

Por ello, las entidades de gestión de riesgos recuerdan la importancia de mantener medidas de prevención y preparación ante un eventual sismo de mayor intensidad.