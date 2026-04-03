Un sismo de magnitud 3.8 se registró este viernes 3 de abril de 2026 en la región Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento ocurrió a las 15:01 horas con una profundidad de 70 kilómetros, y tuvo como epicentro a 4 kilómetros al norte del Callao. El temblor tuvo una intensidad III en Callao.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0186

Fecha y Hora Local: 03/04/2026,15:01:08

Magnitud: 3.8

Profundidad: 70 km

Latitud: -12.01

Longitud: -77.13

Intensidad: III Callao

Referencia: 4 km al N de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/RlNpDgKvc5 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 3, 2026

Más temprano, otro sismo de magnitud 3.4 se registró Cañete, Lima.

El epicentro fue a 21 kilómetros al suroeste norte de Mala, en Cañete.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0185

Fecha y Hora Local: 03/04/2026,12:25:55

Magnitud: 3.4

Profundidad: 48 km

Latitud: -12.73

Longitud: -76.81

Intensidad: II-III Mala

Referencia: 21 km al SO de Mala, Cañete - Limahttps://t.co/WGIbH28zt2 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 3, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personales como consecuencia del movimiento sísmico.

El Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica, por lo que este tipo de eventos son frecuentes.

Recomendaciones ante sismos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población: