Un conductor de mototaxi perdió la vida tras ser atacado a balazos mientras esperaba pasajeros en un paradero de la avenida Santa Rosa de Lima, a una cuadra del mercado Los Vencedores, en San Juan de Lurigancho.

Según el relato de comerciantes y testigos de la zona, el transportista se encontraba estacionado en su unidad cuando fue sorprendido por los atacantes.

Las personas que presenciaron el ataque relataron haber escuchado tres disparos en medio de la noche. Los agresores huyeron rápidamente del lugar sin que pudieran ser identificados.​

El mototaxista quedó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Lurigancho. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, su deceso fue confirmado por familiares que acudieron al centro de salud.​

Investigación policial en curso

Efectivos de la Comisaría PNP La Huayrona llegaron al lugar del ataque y acordonaron la zona para realizar las diligencias preliminares correspondientes.​

Hasta el cierre de este informe, las autoridades no han revelado la identidad ni la edad de la víctima, información que se mantiene en reserva mientras se notifica formalmente a sus familiares directos.​

Las primeras líneas de investigación sugieren que el asesinato estaría vinculado a las extorsiones que afectan al sector de transportistas en diversos puntos de Lima, incluido San Juan de Lurigancho.​

Esta hipótesis deberá ser verificada durante el desarrollo de las pesquisas que ya están en marcha a cargo de las autoridades policiales y el Ministerio Público.​

Los conductores de mototaxis han denunciado en múltiples ocasiones ser víctimas de amenazas y cobros ilegales por parte de organizaciones criminales que operan en varios distritos de la capital.​

Este asesinato se suma a otro hecho de sangre registrado en el distrito durante las últimas horas. En la avenida Mariscal Cáceres, un ataque con explosivos contra una obra de construcción dejó un trabajador muerto y dos personas heridas.

La Policía Nacional continúa las investigaciones para identificar a los responsables del crimen contra el mototaxista y determinar si existe conexión con bandas dedicadas a la extorsión en San Juan de Lurigancho.​