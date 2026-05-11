Un accidente de tránsito dejó varios heridos en el distrito de San Juan de Lurigancho luego de que un grupo de madres y escolares fuera alcanzado por un vehículo en plena vía. Las personas afectadas regresaban de una actividad escolar organizada por la celebración del Día de la Madre.

El hecho generó alarma entre los vecinos de la zona, quienes acudieron a auxiliar a las víctimas en los primeros minutos tras el siniestro. Posteriormente, los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos para recibir atención médica.

¿Cómo ocurrió el atropello?

De acuerdo con información preliminar, una minivan impactó contra una camioneta que se encontraba estacionada en la avenida Malecón Checa. El choque provocó que la unidad se desplace de forma repentina hacia la zona peatonal.

Producto del impacto, el vehículo terminó alcanzando a un grupo de personas que cruzaba la vía en ese momento. Entre los afectados se encontraban dos madres de familia y tres menores de edad.

Las víctimas habían participado en una celebración escolar por el Día de la Madre realizada en el centro educativo de sus hijos. Luego del evento, se dirigían de regreso a sus viviendas cuando ocurrió el accidente.

Vecinos del sector intervinieron rápidamente para brindar apoyo a los heridos y trasladarlos en vehículos particulares a una clínica cercana. La respuesta inmediata permitió que los afectados reciban atención médica sin demora.

Efectivos de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente. Las diligencias incluyen la recopilación de testimonios y la verificación de las condiciones en las que ocurrió la colisión.