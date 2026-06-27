Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este sábado en San Juan de Lurigancho dejó siete personas heridas luego de que una camioneta cayera al río Rímac. El hecho ocurrió en las inmediaciones de Puente Nuevo, donde un choque entre dos vehículos provocó que una de las unidades rompiera la estructura de protección del puente y terminara dentro del cauce.

Las autoridades iniciaron las diligencias para establecer cómo se produjo la colisión y determinar las responsabilidades del caso. Mientras tanto, los heridos fueron trasladados a distintos establecimientos de salud para recibir atención médica.

🔴🔵 SJL: Auto cae al río Rímac tras choque en avenida Malecón Checha.



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¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la información recogida por Exitosa, la camioneta de color plomo transitaba por la avenida Malecón Checa cuando impactó contra un automóvil blanco en el cruce con la avenida Pirámide del Sol. Como consecuencia del choque, el conductor perdió el control del vehículo, que atravesó la baranda de seguridad del puente y cayó al río Rímac.

El impacto movilizó a equipos de emergencia y efectivos policiales, quienes acudieron a la zona para atender a los ocupantes de ambas unidades. El área quedó resguardada para facilitar las labores de rescate y las primeras investigaciones.

En el automóvil blanco viajaban cuatro integrantes de una familia, conformada por dos adultos, un menor de edad y una adulta mayor. Todos fueron evacuados a la clínica San Pablo, donde permanecen estables y continúan bajo observación médica.

La camioneta era ocupada por cuatro personas, entre ellas una pareja, un menor de edad y un adulto mayor. Tras el rescate, todos fueron trasladados al Hospital Nacional Hipólito Unanue, conocido como hospital Bravo Chico, para recibir atención médica.

El vehículo permanece dentro del cauce del río mientras continúan las labores para retirarlo del lugar. En paralelo, agentes de la comisaría de Zárate y personal de la municipalidad mantienen acordonada la zona para facilitar las pericias.

Como parte de las investigaciones, la Policía analizará las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia instaladas en la intersección donde ocurrió el accidente.