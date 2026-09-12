La Policía Nacional capturó a Alex Villacorta Urquía, alias “Charapita”, presunto integrante de “La Batería”, organización investigada por extorsionar negocios en San Juan de Lurigancho. Su identificación fue posible tras analizar cámaras de seguridad que lo registraron dejando una nota extorsiva en una bodega del asentamiento humano Miguel Grau, en Huáscar.

Durante el interrogatorio, el detenido afirmó que un conocido le pagó para entregar el mensaje y que desconocía su contenido. Además reconoció que esta persona tendría vínculos con el tráfico de drogas, aunque negó responsabilidad en otros hechos relacionados con el negocio.

La Policía analizó otro registro en el que se observa un ataque armado contra el mismo establecimiento. Villacorta Urquía sostuvo que este hecho ocurrió en una fecha distinta a la entrega de la nota.

“De parte de tu amigo, te está prestando esta plata, pero primero deja esta nota. No la abras, solo déjala y vete”, indicó el detenido.

Los agentes encontraron en poder del detenido municiones, 80 envoltorios de PBC y un celular. El equipo de la Brigada Especial contra el Crimen de SJL analizará el dispositivo y continuará con las diligencias para identificar a los demás integrantes de la organización.