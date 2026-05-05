Un operativo policial realizado durante la madrugada de este martes en San Juan de Lurigancho terminó con la captura de varios presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a distintos delitos en Lima. La intervención estuvo a cargo de agentes del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú en el sector de Huáscar.

Según información policial, los detenidos serían miembros de la banda conocida como “Los Chukys de la 52”. Las autoridades los investigan por su presunta participación en casos de extorsión, cobro de cupos y tráfico ilícito de drogas.

Fotos : César.grados@photo.gec

¿Qué hallaron en el inmueble?

Durante el allanamiento, los efectivos encontraron una subametralladora Mini Uzi entre las pertenencias incautadas. Asimismo, hallaron cartuchos de dinamita que, de acuerdo con las investigaciones, habrían sido utilizados para intimidar a comerciantes.

En la intervención también se decomisaron teléfonos celulares. Estos equipos serán revisados por los agentes debido a que contendrían información vinculada a amenazas contra empresarios de la zona.

Tras culminar el operativo, los intervenidos fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal para continuar con las diligencias correspondientes. El Ministerio Público evalúa imputarles delitos como extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y pertenencia a banda criminal.

Las autoridades continúan recopilando evidencia para determinar el nivel de participación de cada uno de los detenidos. Además, no descartan que estén relacionados con otros hechos delictivos registrados en la capital.

Fotos : César.grados@photo.gec.

Asesinato de comerciante ocurrió horas antes

Horas antes de este operativo, un comerciante ferretero fue asesinado en el centro comercial Las Malvinas. La víctima fue identificada como Antonio Dionisio Marad Flores, de 60 años.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre se encontraba laborando en una galería cuando fue atacado por un sujeto armado. El agresor le disparó en la cabeza y luego huyó del lugar a bordo de una motocicleta.

El crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad de la galeria comercial.