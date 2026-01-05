Dos adolescentes fueron ejecutados con casi 20 disparos en sector Huáscar ubicado en San Juan de Lurigancho durante la madrugada. El ataque se suma a una jornada de extrema violencia en San Juan de Lurigancho, donde horas antes también fue asesinado un mototaxista por negarse a pagar cupo.

Según la información conocida, las víctimas de 15 y 17 años se encontraban alrededor de las 4:30 a.m. en el cruce de las calles Unión y Huancabamba, en la zona de Huáscar, cuando sujetos armados aparecieron y realizaron casi 20 disparos contra ellos. Vecinos los trasladaron de inmediato al hospital de Canto Grande, pero el personal médico solo pudo certificar que ambos habían llegado sin vida

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para cercar la escena y recoger las primeras evidencias del caso. Aunque el móvil del crimen aún no ha sido determinado, los efectivos no descartan que se trate de un posible ajuste de cuentas por la modalidad del ataque.​

Se conoció que uno de los adolescentes era de nacionalidad venezolana y trabajaba como estibador, mientras que el otro residía muy cerca del punto donde ocurrió el tiroteo. Sus familiares acudieron rápidamente al lugar para reconocer los cuerpos, pero evitaron dar declaraciones a la prensa y mantuvieron total hermetismo.​

Una cámara de seguridad que podría haber sido clave para esclarecer lo ocurrido no se encuentra operativa, por lo que la Policía busca otras grabaciones en la zona que permitan identificar a los responsables. Vecinos prefirieron no hablar por temor, en un contexto en el que, en las últimas 24 horas, se han registrado seis asesinatos en distintos puntos de Lima pese al estado de emergencia decretado por el Gobierno.​