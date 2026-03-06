La madrugada de este viernes se convirtió en escenario de un violento crimen en San Juan de Lurigancho. Un hombre fue encontrado sin vida en el pasaje Santa Rosa, en la urbanización Zárate, tras ser ejecutado con más de quince disparos.

Los primeros reportes indican que la víctima fue llevada al lugar en un mototaxi antes de ser asesinada. Los sicarios la abandonaron en medio de la vía y abrieron fuego repetidamente, dejándola tendida en el pavimento, según informó RPP.

Según algunos residentes de la zona, el tiroteo se escuchó durante varios segundos y rompió el silencio de la madrugada. Al salir de sus casas, vieron el cuerpo rodeado de balas y prefirieron mantenerse alejados por temor a represalias.

En declaraciones a la prensa, algunos testigos aseguraron no reconocer al fallecido, lo que refuerza la hipótesis de que haya sido trasladado desde otra zona del distrito. Los moradores creen que fue un ajuste de cuentas ejecutado con extrema violencia.

Lo más alarmante es que el ataque ocurrió a pocos pasos de una central de vigilancia del Serenazgo. A pesar de la cercanía, los atacantes huyeron en cuestión de segundos sin dejar rastro.

Minutos después, personal de la Policía Nacional acordonó el área para iniciar las pericias correspondientes. Los agentes recogieron evidencias balísticas y verificaron que la víctima no tenía documentos de identidad.

Fuentes cercanas a la investigación no descartaron que el hombre sea extranjero, aunque esa información aún se encuentra en verificación. El cuerpo fue trasladado a la morgue para continuar con las diligencias de identificación.

Los vecinos expresaron su preocupación por la inseguridad que domina San Juan de Lurigancho. Una residente comentó que las balaceras son cada vez más frecuentes y que “la autoridad llega cuando ya es demasiado tarde”.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad serán analizadas para seguir el rastro del vehículo que usaron los agresores. Los investigadores esperan que los registros ayuden a esclarecer el móvil del homicidio.

El distrito continúa bajo estado de emergencia debido al aumento de crímenes en Lima Metropolitana. Los ciudadanos piden mayor presencia policial y acciones efectivas que devuelvan la tranquilidad a la zona.