Un artefacto explosivo fue colocado en en el portón del patio de maniobras de la empresa de transportes Cinco Estrellas, ocasionando grandes daños tras la explosión. Sujetos desconocidos llegar hasta el local ubicado en el anexo 22 de Jicamarca, San Juan de Lurigancho para realizar el atentado.

Efectivos de la comisaría de San Antonio de Jicamarca acordonaron el área con conos y cintas de seguridad, para iniciar con las investigaciones. Pese a los daños materiales en el acceso principal del inmueble, la PNP confirmó que no se reportaron personas heridas y permanecen resguardando el lugar.

Los agentes esperan la llegada de especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) para realizar el peritaje correspondiente. Sin embargo, los efectivos policiales advirtieron que la escena se ha visto alterada debido a que el portón se abre y cierra constantemente para el ingreso y salida de trabajadores y unidades de transporte.

Durante la mañana, personal de la empresa acudió al local, pero evitó declarar ante la prensa que se acercó al lugar.​

De acuerdo con el reporte policial, la compañía de transportes Cinco Estrellas es víctima de extorsión, por lo que el atentado se investiga como un posible caso vinculado a esta modalidad delictiva.​