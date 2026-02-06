Una mujer con discapacidad denunció ser víctima de extorsión en el distrito de San Juan de Lurigancho, tras recibir mensajes amenazantes en los que delincuentes le exigen el pago de 30,000 soles bajo amenaza de atentar contra su vida y la de sus cuatro hijos menores.

Según relató la afectada al medio Latina, las intimidaciones comenzaron hace dos días y desde entonces vive aterrorizada. Los extorsionadores le advirtieron que, de no realizar el pago, tomarán represalias violentas contra su familia, especialmente contra sus hijos.

La víctima explicó que es madre de cuatro menores de edad y que todos los ahorros que ha logrado reunir están destinados a la compra de una prótesis, después de haber perdido una pierna en un grave accidente de tránsito ocurrido en julio de 2025. Esta situación la obligó a abandonar su negocio de venta de pollo broaster, actividad con la que sostenía económicamente a su familia.

Además, la mujer relató que en 2024 su pareja fue asesinada, por lo que quedó completamente sola a cargo del hogar y de sus cuatro hijos. Esta doble tragedia la ha dejado en una situación de extrema vulnerabilidad, tanto física como económica.

Sobrevive con un pequeño negocio

Actualmente, la comerciante subsiste con un modesto negocio instalado al interior de su vivienda, donde vende marcianos, gelatinas, gaseosas y cervezas. Los ingresos de este emprendimiento apenas le alcanzan para mantener a sus hijos y ahorrar poco a poco para la prótesis que necesita con urgencia.

Antes del accidente que cambió su vida, se dedicaba a la venta de pollo broaster, una actividad que le generaba mayores ingresos pero que debió abandonar debido a su condición física y a las limitaciones de movilidad que enfrenta desde la amputación de su pierna.

Denuncia policial y amenazas directas

Ante las amenazas recibidas, la mujer acudió al Depincri de San Juan de Lurigancho para presentar la denuncia formal y solicitar medidas de protección para ella y sus hijos. Los delincuentes marcaron su vivienda con símbolos intimidatorios y le enviaron una fotografía del inmueble como advertencia de que conocen su ubicación exacta.

Un dato que llamó la atención de las autoridades es que el número telefónico desde el cual se realizaron las amenazas figura registrado a nombre de una persona fallecida, según información de la Reniec. Este es un patrón común utilizado por bandas criminales para dificultar la identificación de los extorsionadores.

Captura: Latina Noticias.

Zona controlada por bandas criminales

El hecho ocurrió en la zona de Huáscar, sector identificado por la Policía Nacional como área de operación de varias organizaciones criminales dedicadas a la extorsión. Entre estas agrupaciones figuran remanentes de la banda ‘Los Malditos de Huáscar’, además de otros grupos delictivos que se encuentran bajo investigación policial.

En lo que va del año 2026, la brigada especial contra la criminalidad de San Juan de Lurigancho ha intervenido a integrantes de diversas agrupaciones como la Nueva Generación de Huáscar, los Matarifes de las Flores, los Finos de Matelini, los Gatillos Flojos de San Juan de Lurigancho y los Gatilleros del Este.

Mientras tanto, la Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables de las amenazas contra esta madre con discapacidad y desarticular a las bandas que operan en el distrito.