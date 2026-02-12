Dos choferes de la empresa de transportes Santa Rosita fueron retenidos y amenazados por presuntos extorsionadores armados en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Los delincuentes exigen el pago de cupos a la empresa para permitirle continuar con sus operaciones.

Los atacantes grabaron la retención de los trabajadores y difundieron los videos como forma de intimidación . En las imágenes se observa a los conductores bajo amenaza mientras los sujetos lanzan advertencias dirigidas a todo el personal de la empresa.

Según reportó América Noticias, la empresa ya habría sido blanco de extorsiones en los últimos meses, en medio del avance de mafias dedicadas al cobro de cupos en la zona este de Lima.

La Policía señaló que la difusión del material buscaría presionar a los directivos para que accedan a las exigencias económicas.

El hecho ha incrementado el temor entre los transportistas de San Juan de Lurigancho, quienes denuncian que estos grupos actúan con violencia e impunidad, poniendo en riesgo la integridad de los conductores y afectando el normal desarrollo del servicio.