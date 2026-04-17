Dos trabajadores de la ONPE acudieron a la comisaría de Zárate para informar que ocho actas electorales vinculadas al Senado Nacional no llegaron completas al área de cómputo en San Juan de Lurigancho. El caso quedó registrado como una presunta irregularidad durante el traslado de material desde la Institución Educativa Antenor Orrego.

Fuente: Canal N.

¿Qué ocurrió con el material?

De acuerdo con el parte policial, las actas correspondían a las mesas 057274 y 057275, que funcionaron en el colegio Antenor Orrego, en la urbanización Zárate. El paquete salió de ese local el 13 de abril a las 11:30 a.m. con destino a la ODPE de SJL.

El traslado se realizó con dos empleadas de la ONPE, un representante del JEE y un agente de la PNP. Más tarde, cuando el material fue revisado en el área de cómputo, el coordinador Juan Alex Núñez Ortiz advirtió que las ocho actas no estaban.

Luego de detectar la ausencia del material, la responsable del local, Lisbet Cerna Pongo, fue contactada para revisar lo ocurrido. Según la denuncia, se hicieron esfuerzos para localizar las actas, pero no hubo resultado.

La presentación del caso estuvo a cargo de Juan Alex Núñez Ortiz, coordinador distrital de la Zona 3 de la ONPE en SJL, y de Ángela Aliaga Silvera, coordinadora de mesa del centro educativo. El reporte policial estima que en cada mesa debieron votar cerca de 300 personas.

La Policía Nacional registró el hecho como un presunto delito contra la administración pública. La figura preliminar corresponde a omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Ahora corresponde a las diligencias policiales establecer en qué momento se produjo la pérdida del material. También deberá precisarse si el extravío ocurrió durante el traslado o después de llegar a la ODPE.