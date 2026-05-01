Una furgoneta que trasladaba repuestos para motocicletas terminó impactando sobre varias viviendas tras salirse de la vía en la avenida Unión, en el sector de Jicamarca, en la parte alta de San Juan de Lurigancho. El hecho se registró el domingo y generó daños en inmuebles ubicados en una zona de pendiente pronunciada.

De acuerdo con la información recogida por RPP, la unidad perdió el control mientras circulaba por la vía. Como consecuencia, cayó sobre al menos tres casas, afectando sus estructuras y generando preocupación entre los propietarios.

Pese a la magnitud del incidente, no se reportaron personas heridas ni fallecidas. Sin embargo, los inmuebles comprometidos presentan afectaciones que vienen siendo evaluadas por sus dueños.

Los residentes indicaron que los daños alcanzan paredes y techos de las viviendas impactadas. Esta situación ha generado malestar entre las familias que habitan en el sector.

Antecedentes en el mismo sector

Este hecho ocurre días después de otro accidente registrado en el mismo sector de Jicamarca. En aquella ocasión, una unidad de transporte público sufrió una falla durante su recorrido en descenso.

Los pobladores del sector indicaron que el conductor perdió el control de su vehículo en plena bajada. La unidad impactó a otros vehículos y atropelló a una persona, quien falleció en el lugar. Además se reportaron varios heridos, entre ellos menores de edad.

Ante la alta concurrencia de este tipo de accidentes, los vecinos exigen la intervención inmediata de las autoridades. Según indicaron, en la zona hace falta señalización adecuada. Asimismo, denunciaron que la circulación de vehículos de carga pesada y sin control incrementa las posibilidades de nuevos accidentes.